«Партийный десант» продолжает проверять ход реализации Народной программы «Единой России» Поделиться Твитнуть

Продолжает свою работу «Партийный десант» партии «Единая Россия». Депутаты от партии, депутаты, представители администраций муниципалитетов в конце мая проверяли ход работ на социальных объектах в Гайнском, Лысьвенском, Кишерстком и Пермском округах.

Депутат Думы Гайнского муниципального округа Надежда Мальцева и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Костюкевич 30 мая побывали на приёмке акустического оборудования для домов культуры посёлков Сергеевский и Верхняя Старица. Эти дома культуры в 2022 году победили в направлении «Местный дом культуры» проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в 2022 году.

Напомним, проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тыс. человек. Модернизация материально-технической базы и проведение текущих ремонтов позволяет сельским клубам открыть для себя новые виды деятельности.

В рамках этого же партпроекта в Лысьвенской детской музыкальной школе начался ремонт концертного зала. Как убедились участники «Партийного десанта», ремонт начался серьёзный. Помещение преобразится полностью: обновят систему тепло- и электроснабжения, увеличат сцену, построят сценический карман, создадут пространство для размещения работ юных художников. Кроме того, пришлось учесть и специфические требования к акустике зала. Ремонт должен быть закончен к новому учебному году.

«В будущем году школе исполнится 90 лет. Приятно, что свой юбилей она встретит в новом облике», — говорят участники «Партийного десанта».

Депутат Законодательного собрания Пермского края Надежда Лядова побывала с рабочей поездкой в Пермском муниципальном округе. Вместе с местными депутатами от «Единой России» и представителями администрации округа она посетила ряд важных строек.

В Кояновском сельском доме культуры в рамках проекта «Культура малой Родины» идёт капитальный ремонт. Подрядчик заверил, что все работы движутся по графику. Участники «Партийного десанта» обсудили варианты благоустройства прилегающей территории, чтобы в селе появилась красивая зона для отдыха, прогулок с детьми. Преобразование ждёт и территорию вокруг Дома культуры в Лобаново.

Также хорошими темпами идут работы на площадке строительства новой школы в селе Лобаново на 825 мест. Материалами, рабочими стройка обеспечена.

Заехали «десантники» и в библиотеку села Фролы, где вручили сотрудникам новые книги в рамках акции «Нефтяники сельским библиотекам».

«В завершении обсудили с главой округа Владимиром Цветовым ряд проблемных вопросов. Как всегда, работаем вместе, командой, для наших жителей, на развитие наших поселений. А результат обязательно будет!» — поделилась Надежда Лядова.

Ранее «Партийный десант» в составе секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Кишертского округа Натальи Колобовой, членов партии и депутатов Думы Кишертского округа проверил результаты ремонта крыла здания Посадской школы, предназначенного для Посадской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ.

Проверили «десантники» и ход работ на стройплощадке котельной в Посаде, а в завершение поездки поговорили с главврачом окружной больницы Ольгой Вишняковой о планах по ремонту зданий и благоустройству территории.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители партии «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в муниципалитетах, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественности.

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