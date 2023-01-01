Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Команда Пермского края завоевала Гран-при в финале Студенческой весны Следующий фестиваль примет Саратовская область Поделиться Твитнуть

Во Дворце спорта «Молот» 31 мая прошла церемония закрытия XXXI фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль прошёл в Перми уже в третий раз. В нём приняли участие 3500 конкурсантов из более чем 750 вузов (студвесна средних специальных учебных заведений проходит отдельно) 80 регионов России.

В программе было представлено более 1500 конкурсных работ по десяти творческим направлениям.

Самые большие делегации представили Пермский край (118 чел.), Республика Татарстан (95 чел.), Республика Бурятия (92 чел.), Красноярский край (91 чел.), Ростовская и Тюменская области и Республика Башкортостан (по 90 участников).

Финал фестиваля стал одним из флагманских событий программы празднования 300-летия столицы Прикамья.

Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ:

– Пермь всегда удивляет. Этот фестиваль превзошел все наши ожидания. Здорово, что программа трёхсотлетия Перми начинается с такого масштабного праздника студенчества. Мы пытались оценить, какое количество студентов принимает участие в региональном этапе Российской студенческой весны. Получилось около миллиона человек. Это значит, что мы будем поддерживать фестиваль.

Студенты из Перми представили 39 конкурсных номеров. К сожалению, не удалось повторить успех прошлого года, когда пермская команда завоевала Гран-при в главном творческом направлении – «Региональная программа» – благодаря гала-концерту, поставленному номинантом «Золотой маски» Александром Шумилиным. Нынче Шумилин был занят постановкой церемонии открытия фестиваля, а региональный гала-концерт делала Александра Окунева, и она тоже показала себя достойно: её программа «В смысле», основанная на концерте-победителе регионального этапа студвесны, который выиграл Пермский национальный исследовательский политехнический университет, принесла Пермскому краю лауреатство I степени во Второй лиге направления «Региональная программа».

По итогам фестиваля Пермский край получил Гран-при в общекомандном зачёте.

В нескольких направлениях пермские студенты стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Итоги ещё подводятся, но на сегодня известно:

- в направлении «Медиа», номинация «Аудиоподкаст, индивидуально-коллективная работа», категория «Непрофильная» (то есть студент не обучается по этой специальности) лауреатом III степени стала Сара Курбанова, студентка третьего курса факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ;

- в направлении «Арт», номинация «Стрит-арт, индивидуальная работа», категория «Профильная» лауреатом I степени за инсталляцию «Связь» стала Яна Ощепкова, студентка третьего курса факультета искусств ПГИК;

- в направлении «Видео», номинация «Документальный ролик о городе, коллективная работа», категория «Непрофильная» специальный приз за раскрытие темы получили Виктория Калинкина и Анна Перевалова, студентки второго и первого курса гуманитарного факультета ПНИПУ;

- в том же направлении, номинация «Короткометражный фильм, индивидуальная работа», категория «Профильная» специальный приз за добрый посыл получила Анна Пищальникова, студентка третьего курса филологического факультета ПГНИУ;

- в направлении «Вокальное», номинация «ВИА, большие составы», категория «Непрофильная» лауреатом I степени за номер Still Rolling Stones стала сборная вузов Пермского края;

- в том же направлении в номинации «Эстрадное пение, отечественная песня, большие составы», категория «Непрофильная» лауреатом II степени за номер «По полюшку» стала музыкальная студия ПНИПУ «Пропеть»;

- в номинации «Народное пение, стилизация народной песни, малые составы», категория «Непрофильная» того же направления – «Вокальное» – звание лауреата II степени за номер «Ай, вы цыгане» получил коллектив «Флэймс», ПНИПУ;

- в номинации того же направления «ВИА, малые составы», категория «Непрофильная» звание лауреата I степени за номер Pray получил коллектив ПГФАMARUS.

Известно, что ещё некоторые пермские студенты и коллективы стали лауреатами и обладателями спецпризов. Информация дополняется.

Обладателями Гран-при в конкурсных направлениях фестиваля стали:

• «Вокальное» направление – Приморский край, «Изумруд», вокальный коллектив «Престиж», Владивостокский государственный университет.

• «Инструментальное» направление – Ростовская область, «Разобрали барабанную установку и играют», BARHAT BEAT.

• «Танцевальное» направление – Приморский край, «Граде», коллектив эстрадного танца «Час Пик», Дальневосточный федеральный университет.

• «Театральное» направление – Тюменская область, «Умка», студия хореографии Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета.

• «Оригинальный жанр» – Чувашская Республика, «Цирк уехал, клоуны остались», цирковая студия «Коллаборация», Чувашский государственный университет им. Ульянова.

• «Мода» – Республика Северная Осетия – Алания, «Посвящение», Хетаг Андиев.

• «Арт» – Свердловская область, «Тетраэдр», Олеся Степанова.

• «Видео» – Республика Башкортостан, Джамиля Батыршина и Семён Беликов.

• «Медиа» – Краснодарский край, Максим Жданов и Сергей Сидоренко.

В самом престижном многожанровом направлении фестиваля – «Региональная программа» награды распределились следующим образом:

I Лига:

Гран-при – Республика Саха (Якутия), программа «На крыльях весны»;

Лауреат I степени – региональная программа Москвы;

Лауреат II степени – региональная программа Чувашской Республики;

Лауреат III степени – региональная программа Ульяновской области.

II Лига:

Гран-при – Тюменская область, программа «Волшебник изумрудного города».

Лауреат I степени – региональная программа Пермского края;

Лауреат I степени – региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа;

Лауреат II степени – региональная программа Республики Татарстан;

Лауреат III степени – региональная программа Кемеровской области;

Лауреат III степени – региональная программа Красноярского края.

На церемонии закрытия был объявлен регион, который в 2024 году примет XXXII Российскую студенческую весну. Им стала Саратовская область.

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