В центре Перми 3 и 4 июня будет временно закрыто движение транспорта
В городе будет проводиться полумарафон «ЗаБег РФ»
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В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили о временном закрытии движения в центре города с 3 по 4 июня. Эти ограничения связаны с проведением полумарафона «ЗаБег РФ». Автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут.
С 18:00 3 июня до 20:00 4 июня будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта. Также с 00:00 3 июня до 20:00 4 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на том же отрезке.
На время марафона 4 июня с 07:00 до 15:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на следующих улицах:
— Окулова от улицы Попова до улицы Осинской;
— Монастырская от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;
— Ленина от улицы Попова до улицы Максима Горького;
— Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Газеты "Звезда" от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Ленина;
— Куйбышева от улицы Пермской до улицы Ленина;
— Комсомольский проспект от улицы Петропавловской до улицы Ленина;
— Комсомольский проспект от улицы Советской до улицы Монастырской;
— Комсомольский проспект от улицы Пермской до улицы Ленина.
Кроме того, с 07:00 3 июня до 15:00 4 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих улицах:
— Монастырская от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;
— Ленина от улицы Попова до улицы Максима Горького;
— Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Газеты "Звезда" от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Ленина.
Информацию о работе общественного транспорта на время забега администрация опубликует дополнительно.