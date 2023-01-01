Максим Артамонов В центре Перми 3 и 4 июня будет временно закрыто движение транспорта В городе будет проводиться полумарафон «ЗаБег РФ» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили о временном закрытии движения в центре города с 3 по 4 июня. Эти ограничения связаны с проведением полумарафона «ЗаБег РФ». Автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут.

С 18:00 3 июня до 20:00 4 июня будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта. Также с 00:00 3 июня до 20:00 4 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на том же отрезке.

На время марафона 4 июня с 07:00 до 15:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на следующих улицах:

— Окулова от улицы Попова до улицы Осинской;

— Монастырская от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;

— Ленина от улицы Попова до улицы Максима Горького;

— Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Газеты "Звезда" от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Ленина;

— Куйбышева от улицы Пермской до улицы Ленина;

— Комсомольский проспект от улицы Петропавловской до улицы Ленина;

— Комсомольский проспект от улицы Советской до улицы Монастырской;

— Комсомольский проспект от улицы Пермской до улицы Ленина.





Кроме того, с 07:00 3 июня до 15:00 4 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих улицах:





— Монастырская от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;

— Ленина от улицы Попова до улицы Максима Горького;

— Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Газеты "Звезда" от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Ленина.





Информацию о работе общественного транспорта на время забега администрация опубликует дополнительно.

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