В Пермском крае учительница пыталась похитить у родителей ученика полмиллиона рублей Дело педагога-психолога передано в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Нытвенском округе Прикамья учитель школы предстанет перед судом за покушение на хищение денег у семьи одного из учеников. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Педагог-психолог обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия в сентябре прошлого года обвиняемая сообщила матери ребёнка о том, что подросток подверг избиению одноклассницу, и она должна передать документы о его противоправном поведении в полицию для возбуждения уголовного дела. При этом женщина сообщила, что исправит ситуацию за вознаграждение в 500 тыс. руб.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что подросток не причастен к противоправным действиям, а педагог не могла реализовать задуманное, поскольку не имела возможности влиять на принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Процесс над учителем-мошенником пройдёт в Нытвенском районном суде.

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