«Прикамский Агрофест — 2023» в этом году пройдет 20-21 июля Традиционно гостями форума становятся более 8000 человек Поделиться Твитнуть

В краевом министерстве агропромышленного комплекса анонсировали даты проведения традиционной выставки «Прикамский Агрофест». По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, фестиваль будет проходить в течение двух дней — 20-21 июля, в преддверие сбора урожая.

«Как минимум два раза в год, до начала весенней посевной и перед началом сезонных уборочных работ, мы должны проводить такие мероприятия — это та задача, которую поставил перед нами губернатор Дмитрий Николаевич Махонин», — пояснил министр.

Напомним, «Прикамский Агрофест» — это традиционная межрегиональная специализированная выставка-форум для представителей агропромышленного комплекса. Мероприятие проводится в целях обеспечения взаимодействия органов власти, бизнеса, учебных заведений и молодежи, а также для совместного решения задач развития сельскохозяйственной отрасли и подготовки кадров.

«Агрофест» будет интересен и начинающим фермерам, и специалистам в области сельского хозяйства, и представителям производственных предприятий, научным сотрудникам из Прикамья и других регионов России.

Программа выставки-форума будет состоять из двух частей. Запланирован региональный этап конкурса профессионального мастерства механизаторов, выставка современной сельхозтехники, племенного животноводства. Кроме того, будет работать творческая площадка. Огромное внимание будет уделено деловой программе с организацией различных дискуссионных площадок, круглых столов и так далее.

Традиционно гостями форума становятся более 8000 человек, а также порядка 3000 специалистов в сфере агропромышленного комплекса.

Мероприятие пройдет в селе Лобаново, на опытном поле НИИ сельского хозяйства. Организатором выступит подведомственное министерству ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.