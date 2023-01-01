ПЦБК и пермские промышленники продолжили обмен опытом в сфере организации профобучения Поделиться Твитнуть

фото: ПЦБК

Промышленные предприятия Перми продолжили обмен опытом в сфере организации профессионального обучения в рамках серии встреч и круглых столов «Инженеры будущего». Участники межотраслевого диалога 30 мая посетили производство пермской компании АО «Протон-ПМ». Это уже вторая их встреча. Первая состоялась на площадке ПЦБК в марте этого года.

Вопрос повышения престижа инженерно-технических профессий — важная тема для современной промышленности. Предприятия региона наращивают и усложняют производства, спрос на квалифицированных специалистов растёт. Для решения кадровой задачи пермские промышленники реализуют образовательные проекты. Опытом в рамках встреч и круглых столов «Инженеры будущего» обмениваются предприятия ПЦБК, ПНППК, «Протон-ПМ» и их образовательные учреждения-партнёры.

Пермская ЦБК с 2022 года организовала производственно-образовательный кластер. В числе его участников — 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Перми и края. В рамках кластера для студентов проводятся практики с наставниками, экскурсии, специалисты предприятия выступают кураторами дипломных работ студентов. Работа в этом направлении приносит свои плоды: в прошлом году практику на производстве прошли 150 студентов и 90 молодых специалистов трудоустроились на предприятие.

Также совместно со школой №123 пермского м/р Голованово ПЦБК реализует #НашПроект. В его рамках разработана и внедряется программа дополнительного образования для учеников 5-11 классов, которая составлена на основе структуры персонала ПЦБК. Для ребят проводятся дополнительные занятия и профпробы по направлениям экология, экономика, инженерия и программирование.

Во время визита на «Протон-ПМ» участникам провели экскурсию по загородной производственной площадке в м/р Новые Ляды, показали подразделения центральной заводской лаборатории и участки заготовительного цеха. Здесь производят и проходят проверку детали и механизмы для будущих двигателей ракет-носителей.

Затем гости посетили учебно-производственный центр дуального образования (ЦДО), который располагается на территории «Протон-ПМ». Это совместный проект промышленного предприятия и Пермского авиационного техникума им. Швецова. ЦДО укомплектован современным оборудованием, станками и цифровыми тренажёрами. Получить профессию здесь могут как студенты профильных направлений подготовки, так и профессионалы с уже имеющимся высшим или средним образованием.

Участники делового визита обсудили опыт «Протон-ПМ» в сфере привлечения новых специалистов. Сегодня предприятие расширяется и строит новые цеха, а также вместе с органами власти занимается развитием м/р Новые Ляды. Например, в апреле здесь открылась новая школа, есть планы по реконструкции местного дома спорта.

«Ранее мы уже общались с представителями «Протона» на тему подготовки кадров. Сегодня было интересно не только услышать, но и увидеть всё своими глазами. У двух предприятий схожие интересы и подходы к кадровой политике. ПЦБК тоже видит своей задачей как можно раньше вовлечь студентов в производственную жизнь предприятия. Мы также участвуем в развитии жилого микрорайона, поддерживаем социальную и спортивную инфраструктуру, реализуем профориентационный проект для школьников. Вместе с коллегами мы идём в одном направлении, готовы дальше развиваться и обмениваться опытом», — отметила директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.

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