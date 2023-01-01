Алёна Бронникова Летом в Перми соберутся более 300 музыкантов для участия в фестивале «Фанфары Прикамья» Мероприятие соберёт 45 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Перми с 23 по 25 июня состоится фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Министр культуры региона Алла Платонова на заседании правительства 31 мая, трансляция которого велась онлайн, сообщила о том, что участие в нём примут более 300 музыкантов, в том числе из Беларуси.

«Очень любимое пермяками событие — это фестиваль «Фанфары Прикамья». В его рамках традиционные мероприятия проходят красиво и празднично. Более 300 музыкантов приедут в этом году из разных городов России, ведущие оркестры, а также оркестр из Беларуси», — поделилась глава краевого минкульта.

Основными площадками мероприятия станут эспланада — 23 и 24 июня и амфитеатр набережной — 24 июня. На закрытие фестиваля, которое состоится 25 июня в спортивном комплексе им. Сухарева на ш. Космонавтов, 158а, необходимо приобретать билеты. Планируется, что в целом это событие посетят 45 тыс. чел.

В прошлом году фестиваль проходил с 17 по 19 июня, его посвятили 300-летию Перми. Закрытие фестиваля, проходившее в манеже СК им. Сухарева, сопровождалось Шоу марширующих оркестров.





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