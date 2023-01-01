Максим Артамонов В Пермском крае от участников СВО и их семей поступило почти 1900 обращений Больше всего запросов связано с оказанием социально-бытовой помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С момента создания в Пермском крае центра «Помощь здесь», инициированного властями, от мобилизованных и их родственников поступило 1888 обращений, из которых 86% решены. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Он подвёл предварительные итоги работы центров поддержки участников СВО и их семей на территории Прикамья.

«Большая часть обращений поступает через единый телефон 122. Основные обращения связаны с получением помощи в социально-бытовых вопросов и вопросам по условиям военной службы. Особая сложность — установление связи с военнослужащими, которые находятся в зоне спецоперации», — рассказал чиновник.

Напомним, с 17 февраля в Пермском крае действует сеть из 49 территориальных центров поддержки участников СВО и членов их семей. Они функционируют во всех муниципалитетах края, а в Перми — в каждом районе. По информации краевого минсоца, также можно обратиться за получением социальной, психологической, юридической и материальной помощи по горячей линии «122» (звонки бесплатные).

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