Гипермаркет «Ашан» в Перми оштрафовали на 150 тысяч за незаконную рекламу яиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС отреагировало на поступившую жалобу на рекламу продукции в гипермаркете «Ашан» по ул. Спешилова, 114.

Как пояснили в ведомстве, покупатель заметил, что в магазине под вывеской «Скидка» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами также были листовки: «Скидка АКЦИЯ на ВСЁ -40%! Успей купить сегодня!», а на стойке рядом с товаром находился рекламный баннер с той же информацией.

Записей о том, что акция распространяется на конкретный товар и при определённой стоимости покупки, не было. Всё это выяснилось только при оплате товара на кассе. В итоге скидку заявителю не предоставили.

УФАС усмотрело в этой ситуации нарушение Закона о рекламе. По данным ТК ВЕТТА, ООО «Ашан» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 150 тыс. руб.

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