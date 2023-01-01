В 2023 году в Перми в рамках нацпроекта отремонтируют и обустроят элементами безопасности 22 улицы Поделиться Твитнуть

фото: Алёна Власова

В Перми в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, к ремонту запланированы 22 городские улицы общей протяжённостью более 33 км.

Помимо основных работ по ремонту проезжей части и пешеходных тротуаров, будет уделено отдельное внимание вопросам безопасности: на улицах установят дорожные знаки, светофоры, барьерные и пешеходные ограждения, освещение и т.п.

Напомним, в 2022 году в Перми были построены, реконструированы либо модернизированы 18 светофорных объектов по нацпроекту. Светофоры на данный момент подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением, оборудуются видеонаблюдением, а также дополнительными секциями, предупреждающими водителей при повороте налево или направо о возможности нахождения пешехода на проезжей части.

Устанавливают разные типы светофорных объектов. Так, например, информационные секции предупреждают о пересечении автомобильного и пешеходного потоков, светофорные объекты типа Т7 информируют о том, что впереди нерегулируемый пешеходный переход. Как правило, они устанавливаются вблизи детских дошкольных и образовательных учреждений. Отличительной чертой является отсутствие необходимости подключения к электросетям: эти объекты работают на солнечных батареях. Данное решение позволяет минимизировать расходы на их содержание. Также все светофоры постепенно включаются в автоматизированную систему управления дорожным движением.

Сейчас на ул. Геологов в Индустриальном районе Перми ведутся работы по замене выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, восстановлению газонов, ремонту тротуаров, нанесению разметки и установке дорожных знаков. На участке протяжённостью 349 м расположена средняя общеобразовательная школа № 136 им. Вагина, библиотека № 27 и хоккейная коробка. Поэтому на этой улице к вопросам безопасности детей подошли особенно внимательно: в связи с близостью школы и высокой интенсивностью движения, на улице будет организован островок безопасности на проезжей части.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.