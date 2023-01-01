Максим Артамонов В Перми на Слудской горке закончен ремонт фасадов девяти домов Его делали в рамках комплексного благоустройства к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Проект «Слудская горка» / ул. Петропавловская

permkrai.ru

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, на сегодняшний день полностью обновлены фасады девяти домов на Слудской горке. Речь идёт о домах по ул. Петропавловской, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

На зданиях смонтированы новые энергоэффективные фасады и выполнено полное остекление лоджий в едином стиле. Семь из этих домов формировали средства на специальном счёте, два — у регионального оператора. Деньги на ремонт фасадов выделялись из городского и краевого бюджетов.

В рамках благоустройства на Слудской горке рядом с домами появился новый сквер.

В Перми также завершился ремонт фасадов на центральных улицах — Пушкина, 35 и Полины Осипенко, 52 и 53.

С начала комплексного благоустройства центральных улиц за счёт краевого и местного бюджетов обновлено 57 фасадов многоквартирных домов.

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