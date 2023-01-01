Максим Артамонов В Перми прокуратура через суд потребовала расторгнуть фиктивный брак Уроженец Таджикистана женился на россиянке для получения гражданства РФ Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прокуратуру Дзержинского района Перми заинтересовали сведения о фиктивности брака гражданина Республики Таджикистан, который он заключил с россиянкой, чтобы получить российское гражданство. По решению суда брак был признан недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки прокуратура установила, что на момент заключения брака с россиянкой ответчик уже состоял в браке с гражданкой своей страны.

Условия заключения брака на территории России определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент внесения записи в акты гражданского состояния. Поэтому наличие не расторгнутого брака является препятствием для заключения нового. В связи с этим прокурор может потребовать признать такой брак недействительным.

Дзержинский районный суд Перми удовлетворил соответствующие требования прокуратуры в полном объёме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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