Волонтёры Перми просят помощи в поиске пропавшего 8-летнего ребёнка Мальчик нуждается в медицинской помощи Поделиться Твитнуть

Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59», в Перми объявлен срочный розыск пропавшего без вести 8-летнего Виктора Жукова. Мальчик 30 мая вышел из дома на ул. Встречной покататься на самокате и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Волонтёры просят пермяков распространить информацию о поисках ребёнка и по возможности оказать посильную помощь в розыскных мероприятиях.

Отмечается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы. Был одет в бело-голубую футболку, чёрно-оранжевые бриджи, на голове жёлтая кепка. У мальчика был белый самокат.

С любой информацией о пропавшем ребёнке просят обращаться в полицию по телефону 102 или к волонтёрам отряда: 8-958-244-12-84.

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