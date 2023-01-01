Потребность в работниках в Пермском крае выросла на 9,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае численность принятых на работу сотрудников в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022-го уменьшилась на 17,2% и составила 37,3 тыс. чел. При этом доля приёма на дополнительно введённые рабочие места в общей численности принятых работников в I квартале увеличилась на 2,6 п.п. и составила 7,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

По различным причинам из организаций выбыло 35,6 тыс. работников (на 14,3% меньше, чем в IV квартале 2022-го). Большая часть из них (77,9%) была уволена по собственному желанию. Основная часть уволенных трудилась в организациях обрабатывающих производств (20,3%).

Также по сведениям организаций к концу I квартала 2023 года на вакантные рабочие места требовалось 27,8 тыс. чел., на 9,9% больше, чем в IV квартале прошлого года. Большая часть вакансий (24,8%) образовалась в организациях обрабатывающих производств.

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