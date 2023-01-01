Максим Артамонов Пермяки начали жаловаться, что их не пускают на кладбища без документов В городской администрации разъяснили, когда потребуются официальные бумаги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми сообщили, что не могут попасть на кладбище, чтобы довезти надгробие до нужной могилы. У горожан начали требовать документы, подтверждающие захоронение. Об этом сообщает издание 59.RU со ссылкой на сотрудника агентства ритуальных услуг.

Источник пояснил, что теперь на все действующие кладбища Перми можно заехать только при предъявлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих захоронение.

Такой ситуацией возмутились сотрудники, которые занимаются установкой надмогильных сооружений. Так, сложности с установкой надгробия уже возникли с тремя именами: по двум из них документы были, а по третьему — нет, так как захоронение старое. Из-за этого на кладбище не пропускали.

В администрации Перми изданию пояснили, что горожане могут по-прежнему спокойно пройти или проехать к могилам близких. Никакие документы на входе требовать не должны. Однако для установки памятников потребуются официальные бумаги.

«Вход на кладбище осуществляется свободно, как и прежде. Документы требуются только для выполнения работ по замене надгробий», — отметили в мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.