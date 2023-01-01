На возведении тоннеля под Транссибирской магистралью началась выемка грунта Уже пройдено 6 метров вглубь тоннеля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Два новых тоннеля появится вблизи уже существующего на ул. Локомотивной. Они свяжут площадь Гайдара, третий этап ул. Строителей и ул. Локомотивную в единый транспортный узел, который существенно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети в этом районе.

По словам заместителя гендиректора компании ООО «ГеоСтрой» Александра Ангальта, сейчас на одном из направлений завершается обустройство защитного экрана тоннеля из труб, а на втором уже началась выемка грунта и установка рам крепления. «Данный проект является достаточно сложным с технической точки зрения: прямо над строительной площадкой находятся железнодорожные пути, по которым осуществляется круглосуточное курсирование пассажирских и грузовых составов», — пояснил Ангальт.

С начала строительно-монтажных работ подрядчик обустроил два котлована (стартовый и приёмный), провёл работы по укреплению грунтов, устройству защитного экрана (внешнего контура будущего тоннеля) способом микротоннелирования, сейчас идут работы по «проходке» самих тоннелей (выемки грунта), после чего останется только возведение постоянных конструкций.

Новый путепровод будет состоять из двух частей: первая — автодорожный тоннель с двумя полосами движения и пешеходной дорожкой, вторая — трамвайная, которую возведут на перспективу, с учётом планов развития в Перми маршрутной сети данного вида транспорта. Согласно контракту, все работы подрядчик должен завершить во втором квартале 2024 года.

Ещё один тоннель под Транссибом появится в створе ул. Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Работы на объекте стартовали в декабре 2021 года. Там уже полностью завершено переустройство сетей газоснабжения и ОАО «МРСК Урала», а также устройство грунтоцементных свай. Этот объект будет связан в единый транспортный узел со вторым этапом ул. Строителей.

Отметим, ход работ по возведению ул. Строителей и тоннелей под Транссибирской магистралью находится на личном контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По словам главы региона, это одни из ключевых объектов дорожной инфраструктуры краевой столицы. Они позволят разгрузить улицы, решить задачу перераспределения транспортных потоков, повысить безопасность дорожного движения и сократить количество ДТП.

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