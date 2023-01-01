Олег Антонов Капремонт здания прокуратуры Ленинского района Перми обойдётся в 2,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок опубликованы итоги аукциона, объявленного прокуратурой края на проведение капитального ремонта здания прокуратуры Ленинского района Перми по адресу ул. Советская, 24.

Единственным участником закупки стало пермское ООО «Сонзи». Компания выполнит работы за 2 млн 857 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена. Средства выделит федеральный бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчик выполнит ремонт и покраску фасадов, займется обустройством отмостки, отремонтирует водосток. Отмечается, что переезд работников прокуратуры на время проведения ремонтных работ не предусмотрен.

Сроки выполнения ремонта — до 2 октября 2023 года.

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