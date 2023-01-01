Андрей Стрельцов У «Пермских медведей» серебряные медали гандбольного чемпионата страны В финале плей-офф подопечные Валентина Бузмакова в борьбе за «золото» дважды уступили ЦСКА Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

В это воскресенье во втором мачте финальной серии пермяки уступили столичным армейцам 35:28. Поскольку был проигран и первый поединок в Перми, то ЦСКА стал чемпионом России, а у «Медведей» — серебро.

Серебряные награды чемпионата страны в своей истории пермский клуб завоёвывает в третий раз. Ранее это случалось в 2014 и 2016 годах.

Сезон, правда, ещё не закончен. В начале июня «Пермские медведи» примут участие в финале четырёх SEHA — Gazprom League. Он пройдет в Санкт-Петербурге.

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