Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл в Омске «Иртышу» Пермский клуб упустил шанс напрямую попасть в «золотую» десятку второй лиги на следующий сезон Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Очередной матч в чемпионате среди команд Второй лиги пермский футбольный клуб провёл на выезде против омского «Иртыша». ​Встреча закончилась победой сибиряков со счётом 3:2.

Голами в составе «Амкара» отметились Максим Седов и Илья Захаров.

После этой победы омская команда обеспечила себе участие в дивизионе «А» реформированной второй лиги в «Золотом» дивизионе. «Красно-чёрные» также имеют шанс попасть в десятку сильнейших команд, но для этого подопечным Ивана Черенчикова необходимо будет победить в последнем матче чемпионата. Также важны будут дополнительные показатели.

Заключительная игра сезона состоится в Перми 4 июня. Соперник — «Торпедо» из Миасса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.