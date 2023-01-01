В Орджоникидзевском районе Перми начался снос аварийного дома по улице Щербакова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начался демонтаж аварийного двухэтажного дома по улице Александра Щербакова,13 в Орджоникидзевском районе. Снос проводится путем обрушения с использованием специализированной техники. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

Дом был построен в 1952 году. В нём проживали 62 человека. Все они получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жильё.

Всего с начала этого года в Перми снесено 14 аварийных многоквартирных домов. До конца года планируется снести ещё не менее 48-ми таких же зданий.

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