В Пермском крае могут потратить 900 тысяч рублей на рекламу туризма в соцсетях Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок ГБУ Пермского края «Центр развития туризма» объявило аукцион на услуги по размещению рекламы в Интернете.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит организовать рекламную кампанию в Интернете для привлечения туристского потока в Пермский край, продвижение туристического потенциала региона, повышение лояльности к территории среди потенциальных туристов.

Для этого исполнитель работ должен проанализировать целевую аудиторию, написать рекламные тексты и разместить их в рекламных системах Яндекс и Programmatic, а также ВКонтакте и в «Одноклассниках».

Начальная (максимальная) цена — 900 тыс. руб. Заявки принимаются до 30 мая, подведение итогов аукциона запланировано на 1 июня.





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