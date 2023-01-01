В общественном транспорте Перми пассажирам рассказывают об истории города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В автобусах и трамваях Перми стартовал проект «Остановка с историей». Его запустила Пермская региональная общественная организация «Археологи Прикамья» совместно с историческим факультетом ПГГПУ и городским департаментом транспорта.

Теперь исторические справки о городе пассажиры могут услышать в автобусах № 1, 17, 27, 32, 40, 57 и 71, а также в трамваях № 3, 4 и 11.

Также в пресс-службе мэрии рассказали, что команда проекта создаст полные аудиоэкскурсии по маршрутам следования автобусов и трамваев, они будут размещены на портале izi.TRAVEL. Каждый пассажир сможет отсканировать QR-код на мониторах автобусов и трамваев и прослушать полную экскурсию.

Тексты для аудиогида прошли литературную и историческую рецензию специалистов.





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