Максим Артамонов В Прикамье пятый день ищут 21-летнего юношу Он вышел из дома в Юрле и пропал Поделиться Твитнуть

В Перми объявлены поиски 21-летнего Егора Штейникова, который 22 мая вышел из дома в Юрле и не вернулся. С тех пор о судьбе молодого человека ничего неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае в соцсети ВКонтакте.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, худощавое телосложение, рыжие короткие волосы, голубые глаза, на лице есть веснушки. В день исчезновения был одет в темно-серые джинсы, черную футболку с белым принтом, и тёмно-зеленую ветровку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, волонтёры просят сообщать инфоргу поиска Евгении по телефону 89824673098 либо в правоохранительные органы.



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