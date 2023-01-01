Алёна Бронникова В Перми отреставрируют здание народного дома в Мотовилихе Начальная цена контракта — 129 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми ищет подрядчика на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом» по ул. Мостовая, 6. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная цена контракта составляет 129 млн руб.

Двухэтажное кирпичное здание выполнено в стилистике архитектурной эклектики. Оно было построено в 1925 году, в разные годы в нём размещались Молотовский городской театр, драматический театр им. «Комсомольской правды», театр музыкальной комедии. После возведения дополнительных пристроев в 1959 году, Народный дом перешёл спортивному клубу «Молот» ДСО «Зенит». В настоящее время здание находится в эксплуатации МБУ «СШОР «Олимп».

Подрядчику необходимо будет отреставрировать памятник истории и культуры и приспособить его для современного использования. Работы будут проходить в два этапа: подготовительный и основной. Срок выполнения первого — с 1 июля до 1 декабря 2023 года, на сумму до 51,4 млн руб. Срок выполнения второго — с 1 декабря 2023 до 30 июня 2024 года. На второй этап планируется выделить до 77,6 млн руб.

Срок окончания подачи заявок — 6 июня 2023 года, победителя определят через два дня — 8 июня.

К реставрации ещё одного объекта культурного наследия в Перми планируется приступить 1 июля. Стоимость ремонта здания медуниверситета на Куйбышева, 39 оценили в 93 млн руб.





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