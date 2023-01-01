«Уралкалий» направил более 135 млн рублей на финансирование детской летней оздоровительной кампании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 26 мая, началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий».

В загородном лагере компании «Уральские самоцветы» в Пермском крае за летний период отдохнут 1 068 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети размещаются в благоустроенных корпусах, для них организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, клуб, кружки по интересам, а также спортивные площадки и секции.

На побережье Черного моря во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край) отдохнут 884 подростка в возрасте от 9 до 15 лет. Продолжительность одной смены также составит 21 день.

Сотрудники Группы «Уралкалий» оплачивают не более 10% от полной стоимости путевки. Остальные расходы берёт на себя компания в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли промышленности Пермского края.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников является важной составляющей социального пакета «Уралкалия» и одним из приоритетов социальной политики компании. Качественный отдых поможет детям набраться сил перед новым учебным годом, получить новые впечатления, завести друзей. На финансирование летней оздоровительной кампании в этом году «Уралкалий» направил более 135 млн рублей.

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