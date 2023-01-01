«Метафракс» стал лучшим в международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия» Поделиться Твитнуть

На втором Евразийском экономическом форуме в Москве 24 мая состоялось награждение победителей и финалистов первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия». В номинации «Чистая промышленность» первое место заняла компания «Метафракс Кемикалс». Награду получил член Совета директоров «Метафракс Групп» Владимир Даут.

Предприятие из Губахи Пермского края представило на конкурс инновационную практику по использованию дымовых газов печей риформинга производства метанола для извлечения СО2 с его последующим использованием в качестве сырья для синтеза карбамида и меламина.

«Метафракс Групп» завершает реализацию крупнейшего в истории холдинга инвестиционного проекта по строительству комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) на основе продувочного газа производства метанола. Применение извлечённого из дымовых газов СО2 именно для синтеза карбамида применено на «Метафраксе» впервые в мировой практике. Установка выделения СО2 — единственная в России и вторая в мире по производительности. Сейчас комплекс АКМ действует в режиме пусконаладочных работ.

Выделение СО2 из дымовых газов печей риформинга производства метанола позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу до 1 200 тонн в сутки и экономически эффективно использовать поток CO2 в качестве ключевого сырья для синтеза карбамида и меламина. В результате, достигается эффективное использование природных ресурсов (природного газа), сокращение вредных выбросов в атмосферу и снижение водопотребления комплексом АКМ. Социально-экономический эффект проекта выражается в создании новых рабочих мест и налоговых поступлениях.

Международный климатический конкурс «Зелёная Евразия» проводится АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Евразийской экономической комиссией для поиска эффективных практик по климатической митигации и адаптации, а также иных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств — членов ЕАЭС, и их популяризации.

На конкурс поступило около 300 проектов от граждан, компаний и государственных органов государств — членов ЕАЭС, а также ряда стран ближнего зарубежья. Победителей и финалистов конкурса в 10 номинациях определяли ведущие эксперты государств — членов ЕАЭС в области климатической митигации и адаптации, а также члены президиума конкурса.

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