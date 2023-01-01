По приглашению VERRA Пермь посетил дизайнер Toyota, Sukhoi Superjet 100 и факела зимней Олимпиады в Сочи Поделиться Твитнуть

Фото Оксана Бобылева

По приглашению VERRA Пермь посетил дизайнер Toyota, Sukhoi Superjet 100 и факела зимней Олимпиады в Сочи. В ходе визита известный автомобильный и промышленный дизайнер Владимир Пирожков встретился с командой VERRA и впервые стал хедлайнером форума «Дни пермского бизнеса».

Владимир Пирожков провёл мастер-класс «Дизайн будущего. Как создавать грядущее?». Куратором площадки выступило Пермское отделение общественной организации «Опора России». Дизайнер рассказал о принципах футурологии и прогнозирования, о том, как они помогают в построении бизнеса, о новых рынках и нишах для предпринимателей.

«Тренды будущего — высокие технологии, цифровизация, роботизация, «умные» материалы. Всё, что нужно людям и создаёт комфорт, совершенствует и упрощает процессы, — это и есть бизнес будущего. Чтобы стать успешным, бизнесмен должен быть очень живым и креативным», — подчеркнул Владимир Пирожков.

Фото Марат Зимасов

Также в рамках "Дней пермского бизнеса" состоялась первая церемония награждения регионального детского конкурса «Гении Прикамья». Участники от 7 до 18 лет подали на конкурс порядка 300 заявок. Лучшие разработки были представлены в экспозиции форума.

VERRA стала одним из попечителей конкурса, генеральный директор компании Анна Бояршинова вручила специальные призы победителям в номинации «Социальные инновации». Лучшими стали трое ребят из Перми и Березников с проектами робота-универсала, бренда спортивной одежды и увлажнителя-очистителя воздуха на основе биофильтра из мха.

«VERRA поддерживает новаторство и стремление к развитию, и как ответственный работодатель старается помогать молодым талантам. Очень важно, что в этом году в рамках "Дней пермского бизнеса" много внимания было уделено инновациям и изобретательству. В целом, компания ежегодно участвует в форуме — представляем наши автомобили, работаем на площадках. Это отличная возможность поделиться опытом, узнать много нового, почувствовать атмосферу единения с бизнес-сообществом», — отметила Анна Бояршинова.

Фото Константин Долгановский

В этом году VERRA представила гостям форума автомобили Toyota Avalon и Toyota Camry, которые остаются одними из наиболее оптимальных вариантов решения бизнес-задач. VERRA предлагает специальную программу для корпоративных клиентов, которая предусматривает весь спектр услуг для бизнеса: подбор автопарка, участие в тендерах и аукционах на электронных площадках, лизинг и страхование, сервисное обслуживание и кузовной ремонт.

Для справки: VERRA — одна из ведущих автомобильных компаний России. Официальный дилер Toyota, Lexus, Exeed, Porsche, Geely, Skywell и "Москвич" в Перми. Компания предлагает полный пакет сервисного обслуживания автомобилей, в том числе постгарантийную поддержку «7 лет просьба не беспокоиться». В этом году VERRA отмечает 25-летие. С 2020 года компания входит в топ-50 рейтинга лучших работодателей России, который готовит авторитетный портал HeadHunter.

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