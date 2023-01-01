Введена новая мера поддержки для развития рыбоводства в Пермском крае Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края, которое состоялось 25 мая, обсудили ряд вопросов, направленных на развитие аграрной отрасли в регионе.

Губернатор Дмитрий Махонин во время заседания отметил, что ранее ставил задачу краевому Минагро проработать вопрос поддержки хозяйств, занимающихся производством рыбы.

«У нас большие перспективы для развития рыбоводства, в регионе достаточно много водоемов. При этом важно повысить качество рыбной продукции. Еще одна задача — увеличивать количество земель под севооборот. Договорились помогать нашим аграриям получать участки для сельскохозяйственной деятельности», — отметил Дмитрий Махонин.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков сообщил, что в регионе утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы. Новая региональная мера поддержки направлена на создание условий для развития агрохозяйств, реализующих этот вид продукции.

Воспользоваться поддержкой смогут сельхозпроизводители, которые являются добросовестными налогоплательщиками и включены в реестр получателей господдержки. Реализация товарной рыбы собственного производства должна осуществляться через федеральную систему контроля ФГИС «Меркурий». Компенсировать за счет господдержки можно будет часть произведенных затрат на корма и кормовые добавки, электроэнергию, содержание и ремонт имущественного комплекса.

Приём документов на получение субсидий будет проходить в ГКУ «Центр развития агробизнеса» в формате «единого окна» с 16 по 26 июня 2023 года.

Также регион второй год участвует в новом направлении субсидирования, связанном с возмещением затрат муниципалитетам по постановке на учет свободных земель сельхозназначения. Краевые власти создают более эффективные условия для вовлечения таких земельных участков. Задача на этот год — поставить на учет более 8 тыс. га, которые будут переданы аграриям.

После формирования земельного участка муниципалитет в течение двух лет должен передать их сельхозпроизводителям. Средства на эти цели будут выделять не только из регионального, но и из федерального бюджета.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что субсидия должна быть освоена в полном объеме.

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