Алёна Бронникова Бывший министр образования Прикамья Николай Карпушин стал ректором московского вуза Вступление в должность состоялось 23 мая Поделиться Твитнуть

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Экс-министр образования Пермского края Николай Карпушин возглавил АНО ВО «Университет «Мобильное электронное образование» в Москве. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», ректором вуза он стал 23 мая.

Николай Карпушин долгое время руководил сферой образования Перми, с 2006 по 2012 год был главой краевого министерства образования и науки. Затем занял должность начальника отдела управления по работе с персоналом и организационному развитию компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б. В. Дубай». В последнее время, с 2016 года, работал заместителем директора ООО «Мобильное электронное образование» (МЭО) по направлению «Цифровая трансформация дошкольного, общего и среднего профессионального образования».

Компания ООО «МЭО» разрабатывает и поставляет системные программные решения, образовательные услуги и сервисы, обеспечивающие реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов. В полном объёме обеспечивают образовательными программами все категории учащихся от первого до 11 класса.





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