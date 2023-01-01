В программу «Комфортный край» с 2024 года включат обновление остановок в муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На заседании краевого правительства 25 мая под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина обсудили результаты и планы развития транспортного обслуживания в регионе.

Во время заседания губернатор отметил, что одна из важных задач краевого правительства — создание условий для безопасного и комфортного передвижения жителей и гостей Прикамья. Для этого, в том числе, ведётся системная работа по развитию общественного транспорта и маршрутной сети.

Министр транспорта Сергей Вешняков подчеркнул, что в этом году ожидается стабильный рост пассажиропотока за счёт увеличения количества перевезённых пассажиров межмуниципальными автобусными маршрутами, а также пригородным железнодорожным транспортом. К концу 2023 года число перевезённых пассажиров ожидается на уровне 31,5 млн человек, что на 0,5 млн больше аналогичного показателя прошлого года.

В части региональных автобусных перевозок продолжается перевод маршрутов на работу по новым контрактам — всего по 142 направлениям. На сегодняшний день по новым условиям уже работает более 90% маршрутов.

«С момента заключения нового контракта перевозчики обязаны обновить подвижной состав: всего с начала реформы на линии вышло более 300 новых транспортных средств, что составляет более 80% от общего объёма. Новые автобусы оснащены зарядными устройствами, медиапанелями и кондиционерами. Также продолжается работа по развитию инфраструктуры, в частности, по устройству остановочных пунктов: в планах на 2023 год — установка 49 павильонов и устройство 39 посадочных площадок», — отметил глава ведомства.

Продолжается развитие и авиаперевозок в регионе. На 2023 год в расписании Международного аэропорта «Пермь» 30 направлений, из которых восемь международных и 22 региональных. В этом году удалось возобновить международные рейсы — до Еревана, Минска и Баку, ведутся переговоры с авиакомпаниями по организации лётных программ в Астану, Алматы, Бишкек, Душанбе и Бухару. Благодаря краевому правительству продолжается программа субсидирования межрегиональных и международных авианаправлений. В этом году в перечне — 16 таких маршрутов. В планах — расширить их число до 19-ти за счёт включения рейсов до Нижневартовска, Барнаула и Ярославля.

Также субсидируются и внутренние водные маршруты. Они крайне важны для территорий, в которые нет возможности добраться иным видом транспорта. Об их востребованности говорит рост пассажиропотока: за навигацию 2022 года водными маршрутами воспользовалось на 8 тыс. пассажиров больше, чем в 2021 году. На сегодняшний день Минтранс Прикамья ведёт работу по запуску нового маршрута «Пермь—Закамск—Краснокамск»: уже идут работы по обустройству двух новых модульных причалов в Закамске и Краснокамске.

Продолжается работа над масштабным проектом, который реализуется в краевой столице с прошлого года, — Пермское наземное метро. Это важная составляющая одного из прорывных проектов региона — «Компактный город». В этом году основной акцент сделан на развитие пассажирской инфраструктуры: уже построена новая платформа остановки «Комплекс ППИ» на нечётном направлении, также в 2023 году планируется завершить обустройство новых остановочных пунктов «Водолеево» и «Сосновый бор», начать строительство платформ на остановках «Ст. Пермь I» и «Попова».

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие пассажирского транспорта невозможно без наличия современных комфортных дорог. Губернатор поставил задачу краевому минтрансу ускорить перевод грунтовых дорог в муниципалитетах в асфальтобетон. «Мы должны создать для жителей небольших сёл и деревень возможность комфортно и безопасно добираться до социальных объектов — ФАПов, школ, спортивных и культурных учреждений. На эти цели из бюджета Пермского края на ближайшую трёхлетку выделено более 1 млрд руб.», — отметил глава Прикамья. Всего в ближайшие три года предстоит перевести в асфальтобетон дороги в 20 населённых пунктах, где проживают около 17 тыс. жителей.

Отдельно Дмитрий Махонин заметил, что от жителей Прикамья поступают вопросы по оборудованию и обновлению остановочных пунктов в территориях региона для подвоза детей к образовательным учреждениям. «Сегодня не во всех населённых пунктах имеются обустроенные остановки, поэтому ставил задачу региональному Минтерразвития — дополнить данным направлением поддержки краевую программу «Комфортный край»», — отметил губернатор.

Руководитель краевого Минтерразвития Светлана Усачёва доложила, что на сегодняшний день в сёлах и деревнях Прикамья нуждается в замене или установке остановок 21 муниципалитет. Это порядка 116 павильонов, из них 55 требуется установить, 61 — заменить. «В программу «Комфортный край» включить это направление работы планируется с 2024 года», — сообщила министр.

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