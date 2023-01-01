В Пермском крае четвёртые сутки ищут пропавшего без вести студента из Юрлы Молодой человек пропал по дороге на учёбу Поделиться Твитнуть

Егор Штейников / фото: АиФ-Прикамье

В Пермском крае ищут студента техникума Егора Штейникова, который утром 22 мая выехал из Юрлы в Кудымкар на учёбу и пропал. Он не появился на занятиях и не вернулся домой, телефон молодого человека не отвечает. Мать юноши обратилась в полицию и к волонтёрам.

«Это был обычный день, он ни с кем не ссорился, ни с нами, ни с друзьями. Прежде никогда не пропадал», — рассказала женщина изданию «АиФ-Прикамье».

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы короткие рыжие, лицо в веснушках.

Был одет в серые джинсы со смайликом на колене, чёрную футболку с белым принтом, тёмные кроссовки. С собой у парня был рюкзак чёрного цвета и тёмная куртка со вставками на груди и рукавах в виде светлой полоски.

Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят звонить в полицию 02 и 102.

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