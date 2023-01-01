Максим Артамонов Лауреатами премии города Перми в сфере культуры стали шесть человек Среди них — актриса, худрук театра, преподаватели, солист филармонии и краевед Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми состоялось заключительное заседание комиссии по присуждению премий города в сфере культуры и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

По итогам рассмотрения творческих работ претендентов, докладов представителей профессиональных творческих сообществ и вузов были определены шестеро лауреатов.

Премия имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства присуждена актрисе Пермского академического Театра-Театра Анне Сырчиковой за исполнение роли Катерины Измайловой в одноимённом спектакле.

Премию имени русского композитора и музыканта Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства получит заместитель директора по планированию концертной деятельности, солист-органист Пермской краевой филармонии Евгения Камянская. Премия присуждена ей за создание концертной программы в рамках XVII Международного фестиваля органной музыки совместно с Государственным камерным оркестром Республики Беларусь.

Обладателем премии имени русского поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы стал краевед Владимир Гладышев, написавший книгу «Жил в Перми ХУДОЖНИК».

Премию имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства получит доцент кафедры отделения дизайна, преподаватель рисунка Пермского гуманитарно-технологического колледжа Игорь Одинцов. Ему вручат премию за организацию и проведение юбилейной персональной выставки в Доме художника.

Лауреатом премии имени заслуженного артиста России, режиссёра Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении признан худрук театра «У Моста» Сергей Федотов за постановку спектакля «ЛЕС».

Кроме того, премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность присуждена заместителю директора по учебно-методической работе детской хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» Ирине Богатко. Она получит премию за создание и реализацию творческого проекта «Русская музыка — детям».

Всех лауреатов поздравят 12 июня, в День города на торжественном приёме главы Перми.

Премия присуждается ежегодно, её размер составляет 100 тыс. руб.

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