В Перми остановлены поиски 34-летнего мужчины, который вышел с работы и пропал Поделиться Твитнуть

В Перми завершён розыск пропавшего без вести 34-летнего жителя города. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Мужчина найден живым. Волонтёры попросили снять все ориентировки.

Обстоятельства обнаружения пермяка не разглашаются.

Ранее сообщалось, что мужчина 23 мая утром вышел с работы на ул. Свиязева в Индустриальном районе,но домой не вернулся. О его местонахождении ничего не было известно трое суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.