От укусов клещей пострадали уже более 4,5 тысяч жителей Прикамья Среди них 1030 детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала эпидсезона 2023 года в медицинские организации Пермского края обратился 4571 человек (в том числе 1030 детей), пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на посетителей садов (2102 случая) и лесов (1371). Ещё 959 человек пострадали при посещении придомовых территорий частного сектора.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 34,2% паразитов оказались инфицированными иксодовым клещевым боррелиозом и 1,4% клещевым вирусным энцефалитом.

Также 4,2% клещей были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека, а 2,1% гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Роспотребнадзоре призвали прикамцев пользоваться репеллентами, проводить само-и взаимоосмотры и вакцинироваться от клещевого энцефалита — наиболее опасной болезни, распространяемой клещами.

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