Максим Артамонов В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с высокопатогенным гриппом птиц в Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, на сегодняшний день в Прикамье не выявлены случаи высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы предотвратить занос вируса на территорию региона, Управление Россельхознадзора встречается с владельцами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств и рассказывает об угрозе распространения птичьего гриппа.

Если в регионы поступает информация о вспышках ВПГП, Россельхознадзор сообщает об этом в органы исполнительной власти, местного самоуправления и на предприятия о том, какие нужны меры профилактики.

На сегодняшний день в Пермском крае работают пять крупных птицеводческих предприятий: ООО «Птицефабрика «Менделеевская», ЗАО «ПФ «Чайковская», ООО «Уральская мясная компания», АО «Птицефабрика «Комсомольская» и АО «Агросила Птицефабрика Пермская».

В Россельхознадзоре рекомендует всем компаниям, которые занимаются содержанием, разведением и оборотом птицы и птицеводческой продукции, сообщать обо всех случаях падежа или обнаружения трупов птицы в государственную ветеринарную службу Пермского края по тел. 226-21-09. Также можно обратиться в Управление Россельхознадзора по телефону «горячей линии» 8-800-707-60-36 с указанием точных координат местности, где обнаружены трупы.

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