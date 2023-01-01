В Пермском крае 25 мая впервые отмечают День памяти Северных юнг Жители узнали о малоизвестных подвигах прикамцев на фронтах Великой Отечественной войны Поделиться Твитнуть

фото: Единая Россия

Сегодня, 25 мая, в Прикамье впервые отмечается День памяти Северных юнг в память о юных земляках — выпускниках Соловецкой школы юнг. Она была создана 25 мая 1942 года. В школу набирали ребят в возрасте 14-16 лет, и обучали на специальности для ВМФ СССР — боцманов, рулевых, радистов, артиллерийских и торпедных электриков, мотористов. Принимали ребят только из 10 регионов, в том числе из Молотовской области (ныне — Пермского края). Воспитанники школы воевали на кораблях всех флотов страны. Из 4111 выпускников школы 1942-43 и 1945 годов более тысячи погибли.

В год 80-летия создания Соловецкой школы юнг актив «Молодой Гвардии Единой России» предложил главе Прикамья Дмитрию Махонину установить 25 мая Днем памяти Северных юнг, и губернатор поддержал инициативу.

По словам Дмитрия Махонина, чтить память отважных героев-подростков, которые в годы Великой Отечественной войны добровольно отправились на фронт защищать Родину — замечательная инициатива.

«Из Молотовской области за три года в Соловецкую школу юнг поступили 365 ребят, а заявления подали — более тысячи. Наши юные земляки наравне со взрослыми приближали Победу, проявляя тот самый пермский характер. Они служат примером для нас. Сегодня на них равняются суворовцы и кадеты, в четь них в Прикамье названы улицы. Наша задача — сохранять память об их подвигах», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В четь Дня памяти Северных юнг в Пермском крае в течение недели запланированы различные мероприятия, организованные Администрацией губернатора Прикамья совместно с Пермским государственным архивом социально-политической истории (ПермГАСПИ), региональным отделением партии «Единая Россия».

Так, утром 25 мая состоялся митинг и церемония возложения цветов к мемориалу Юнг Прикамья, который находится на территории третьего корпуса школы «СинТез» в Кировском районе Перми.

Центральным событием дня стала презентация передвижной выставки Соловецкого музея-заповедника «Мальчики с бантиками. Соловецкая Школа юнг ВМФ. 1942-1945», доставленная из Архангельской области. Выставка будет работать до 15 августа в пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта. Отметим, «Мальчики с бантиками» — это название автобиографической повести о жизни воспитанников Школы юнг писателя Валентина Пикуля.

Как пояснил директор ПермГАСПИ, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Сергей Неганов, после окончания Великой Отечественной войны в честь юнг были названы улицы в Перми, Очере и Добрянке, установлены памятники, обелиски и памятные доски. За последнее время в Пермском крае интерес к теме возродился: на сайте ПермГАСПИ создан интернет-портал «Юнги Пермского края», на портале сформирована база данных «Пермские юнги Великой Отечественной войны», разработаны методические рекомендации по организации и проведению в школах края уроков и внеурочных занятий по теме: «Соловецкие юнги Молотовской области», организована поисковая работа курсантов Пермского речного училища и др.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев добавил, что сегодня молодому поколению также необходимо рассказывать о малоизвестных подвигах земляков. «Все мы гордимся историей Молотовской танковой бригады. Однако не только молодежь, но и взрослые жители зачастую совершенно не знают о вкладе Прикамья в победы нашего флота в годы Великой Отечественной войны. Новая дата в календаре памятных событий Пермского края позволит восполнить «исторические пробелы», — обратился Вячеслав Григорьев.

С видеообращением к участникам обратился ветеран Флота, поступивший в Соловецкую школу юнг в 1944 году, житель села Усть-Кишерть Пётр Георгиевич Шмаков. Он пообщался с курсантами Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, учащимися Пермского суворовского военного училища, Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина, активом детских и молодежных общественных организаций Пермского края, входящих в движение «ЮНФЛОТ».

Помимо этого, в рамках празднования для школьников и студентов подготовлены другие форматы просветительской работы, среди которых просмотр и обсуждение документальных фильмов «Книга памяти. Соловецкая школа юнгов ВМФ. 1942-1945 гг.» и «Юнги Победы».

А актив «Молодой Гвардии Единой России» 26 мая в Мотовилихинском районе Перми высадит 35 саженцев тополей в честь памятной даты.

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