Максим Артамонов В Пермском крае этим летом официально откроют 12 пляжей Также будет организовано 44 места массового отдыха людей у воды Поделиться Твитнуть

Пляж

В летний период прошлого года на водных объектах края было зарегистрировано 53 происшествия, на которых погибло 55 человек, в том числе 11 детей. В 2021 году — 65 человек, среди них семеро детей. Об этом рассказал и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на заседании регионального правительства. Видеотрансляция велась в соцсети ВКонтакте.

«Основные причины гибели людей на водных объектах очевидны и просты: несоблюдение гражданами элементарных мер безопасности на водоёмах, нахождение у воды в состоянии алкогольного опьянения, купание в не оборудованных для этого местах и оставление детей у воды без присмотра», — рассказал чиновник.

По его словам, на территории края в текущем году планируется организовать 12 пляжей и 44 места массового отдыха людей у воды. Там будут выставлены посты. Органы местного самоуправления должны выставить запрещающие знаки и информационные аншлаги о безопасности на водных объектах.

«При этом ряд муниципальных образований не исполняют поручения губернатора из года в год, ссылаясь на различные проблемы», — отметил Марданов.

Закон Пермского края об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за нарушения, связанные с отдыхом у водоёмов. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 3 тыс. руб., для должностных — до 30 тыс. руб., для юридических — до 50 тыс. руб.

В ближайшее время вопрос о подготовке к купальному сезону чиновники рассмотрят на заседании совета глав.

Напомним, в Перми в этом году будут открыты пять официальных пляжей: на правобережье Камы в Ленинском районе, у Мотовилихинского пруда, между улицами Астраханской и Оборонщиков в Кировском районе, около КамГЭС и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды.

На пяти территориях, выбранных в качестве мест отдыха у воды, администрации районов должны обновить песчаное основание, установить оборудование и малые архитектурные формы, боновое ограждение. Также там должны быть спасательные посты. Всего на городских пляжах будут работать 75 спасателей. На сотрудников правоохранительных органов возложены обязанности по охране общественного порядка.

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