«Т Плюс» на 26% увеличила объем инвестиций в модернизацию в 2023 году Поделиться Твитнуть

ПАО «Т Плюс» направит 55,1 млрд рублей инвестиций в модернизацию тепловых сетей и станций в 2023 году. Также средства будут направлены на цифровизацию и ESG-проекты. Сумма на 26% превышает финансирование прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Вилесов.

Привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели, компании во многом удалось за счет перехода территорий на «альткотельную». Сегодня 19 городов присутствия «Т Плюс» отнесены к ценовым зонам, в том числе, Пермь, Чайковский и Краснокамск.

В 2023 году «Т Плюс» сохранит высокие темпы перекладок тепловых сетей и заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах. Будут выполнены 157 капитальных ремонтов основного оборудования станций. Продолжится реализация стратегических проектов компании, таких как ДПМ-2. В планах на этот год запустить два обновленных энергоблока – в Перми и Ижевске.

Также в приоритете на этот год – выполнение мероприятий по концессионным соглашениям, которых у компании сегодня 25. Суммарный объем инвестиций по ним – свыше 110 млрд рублей.

«Прошлый отопительный сезон мы завершили, снизив число повреждений на тепловых сетях на 4%. Это результат планомерного увеличения инвестиций и ремонтных работ, а также сотрудничества с региональными властями в сфере развития теплоснабжения. Сейчас главная задача – качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение регионов», – отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

В части энергосбытовой деятельности продолжится работа по улучшению клиентских сервисов, совершенствованию системы учета энергии за счет установки «умных счетчиков».





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