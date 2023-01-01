Алёна Бронникова В Перми 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании девушки днём 24 мая Ранее преступник был неоднократно судим Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В микрорайоне Краснова в Перми 24 мая мужчина напал на 18-летнюю девушку и, угрожая убийством, изнасиловал её. Преступление произошло днём, на ул. Маршрутной, сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.

«В тот же день скрывшийся с места происшествия злоумышленник был установлен и задержан. Следователи выяснили, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления. Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы предъявляют обвинение 62-летнему мужчине в совершении преступлений в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Для закрепления доказательной базы опрошены свидетели и потерпевшая, проведён осмотр места преступления, проводятся судебные экспертизы.

В апреле стало известно о том, что в отношении изнасиловавшего в конце прошлого года 15-летнюю школьницу мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.





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