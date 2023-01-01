Алёна Бронникова В Пермском крае посетительница больницы сообщила охраннику, что в её сумке лежит снаряд Женщина пришла в медучреждение, чтобы продавать пациентам столовые приборы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Суксунской больнице была задержана женщина, торговавшая столовыми приборами без разрешения на продажу. Когда охранник попросил её удалиться, она заявила, что при ней находится взрывное устройство.

«Надежда пришла со своим бизнес-партнёром в Суксунскую ЦРБ, чтобы продать ножи и вилки. Разрешения у неё, конечно же, не было. Охранник быстро выгнал партнёра, но Надежда разыграла целый спектакль — безопаснику сказала, что в её сумке лежит снаряд», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Сотрудники больницы вызвали полицию. Женщина стала оправдываться и сказала, что пошутила. Полиция взрывное устройство не нашла. Telegram-канал сообщает, что позже в учреждении нашли ещё один подозрительный пакет и снова вызвали правоохранительные органы. Тревога оказалась ложной.

В МВД «Новому компаньону» подтвердили информацию о вызове наряда в больницу в Суксуне и уточнили, что всё произошло ещё две недели назад.

«В отдел полиции Суксуна 11 мая поступило сообщение из медучреждения о том, что на территории находится женщина с большой сумкой, которая вызывает подозрение. Прибывшие на место полицейские проверили гражданку, опасных предметов при ней не обнаружено», — рассказали в ведомстве.





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