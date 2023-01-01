Максим Артамонов В Перми без холодной воды останутся более 100 домов В нескольких районах города будут проводится плановые и аварийные работы Поделиться Твитнуть

Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», в Перми начались планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми. В связи с этим без холодного водоснабжения временно останутся более 100 домов.

В Индустриальном районе Перми ремонтные работы будут проходить на ул. Подлесной, 49. В связи с этим без холодной воды с 10:00 26 мая до 10:00 27 мая останутся жители нескольких домов в микрорайоне Парковый.

В Мотовилихе из-за планово-ремонтных работ не будет холодной воды в части домов на улице Восстания и в микрорайоне Висим с 10:00 27 мая до 10:00 28 мая.

В Дзержинском районе временно отключат холодную воду по ул. Красина, 23 и в микрорайоне Заостровка с 10:00 29 мая до 10:00 30 мая.

В микрорайоне ДКЖ ремонтные работы запланированы с 10:00 29 мая до 10:00 30 мая.

В Ленинском районе на Комсомольском проспекте, 32 аварийно-восстановительные работы начнутся 27 мая. С 10:00 до 17:30 холодное водоснабжение отключат в части домов по улицам Газеты «Звезда», Екатерининская и Куйбышева.

В микрорайоне Разгуляй ремонтные работы пройдут на ул. Монастырской, 2. Из-за этого холодную воду временно отключат с 10:00 31 мая до 10:00 1 июня в домах по ул. Монастырской, 2, 2Б, 3 и 5.

Полный список адресов, где временно будет отключена холодная вода, можно посмотреть на сайте «Новогора».

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