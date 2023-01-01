Елена Синица Парламент Прикамья поддержал увеличение штрафов за отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сейчас законопроект одобрен в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативе губернатора Пермского края в регионе возрастёт штраф за распространение такого опасного растения, как борщевик Сосновского. Сегодня, 25 мая, депутаты Законодательного собрания региона поддержали соответствующий проект закона в первом чтении.

Согласно проекту закона, для граждан штрафные санкции составят 2-5 тыс. руб., для должностных лиц — 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — 150 тыс. — 1 млн руб.

Как сообщалось в сопроводительных документах к законопроекту, сейчас размер штрафа не соизмерим с тем ущербом, который наносит растение. Более того, имеющийся штраф, как оказалось, недостаточная мера пресечения для устранения последствий.

Предполагается, что увеличение размеров штрафов повысит уровень дисциплины собственников земельных участков, на которых произрастает борщевик Сосновского.

Отметим, что депутаты Законодательного собрания демонстрируют высокую явку на заседание. Так, по причине командировки отсутствовал депутат Дмитрий Кожанов, без заявления не явился на заседание депутат Илья Лисняк.

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