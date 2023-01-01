Максим Артамонов На складах Перми обнаружено 600 кг молочной продукции неизвестного происхождения Агрофирме «Труд» вынесено предостережение Поделиться Твитнуть

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило факты выработки готовой молочной продукция без указания сырья со стороны ООО «Агрофирма «Труд» из Кунгурского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что 2 мая уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на 358 кг кефира (2,5%), 45 кг кефира (3,2%), 13 кг молока (2,5%), 25 кг топлёного молока (4%), 43,5 кг ряженки (4%), а также 59,5 кг питьевых сливок (10%) и 48 кг сметаны (15%) без указания сведений об используемом сырье.

Это не позволяет подтвердить безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

Продукция была реализована на оптовые склады Перми ИП Калинина и ООО «Белое золото».

В ведомстве посчитали, что своими действиями производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

Агрофирме вынесено предостережение, учётная запись уполномоченного лица в системе «ВетИС-Паспорт» приостановлена на 10 дней без права оформления ветеринарных документов.

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