Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермская филармония закрывает сезон

…но не прерывает концертную деятельность

Поделиться
attachment

Пермская краевая филармония объявила программу летних концертных вечеров. По традиции, филармония в межсезонье не прекращает концертную деятельность: после того, как грандиозный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +) официально закроет 87-й концертный сезон, меломанам всё равно будет чем заняться по вечерам. Обычно в летние месяцы регулярно проходят органные концерты, однако в этом году серию концертов в Органном зале разнообразит джазовый вечер.

Всего в программе «Летние вечера в Органном зале» (6 +) четыре концерта.

Цикл откроется 25 июня программой Ларисы Латышовой и Евгении Камянской: перед зрителями выступят сразу две органистки, обе — лауреаты международных конкурсов. Лариса Латышова из Казахстана и пермячка Евгения Камянская исполнят музыкальные произведения от барокко до современности, и публика в Органном зале сможет увидеть и услышать такое редкое в концертной практике явление, как ансамблевая игра на органе в четыре руки.

Концерт откроется прелюдией и фугой до-минор Иоганна Себастьяна Баха — масштабной, насыщенной, полной многогранных музыкальных образов. Под звучание этой божественной музыки в 1997 году провожали в последний путь всеми любимую английскую принцессу Диану.

Музыка барокко продолжится ещё одним абсолютно культовым произведением: в транскрипции для органа прозвучит знаменитый «Канон в ре-мажоре» Иоганна Пахельбеля, написанный в оригинале для струнного ансамбля. Его мелодию узнают даже те, кто никогда не слышал имени немецкого композитора: «Канон» нередко можно услышать в художественных фильмах, компьютерных играх и рекламных роликах.

Концерт продолжится музыкой Жана Ариста Алена, прозвучит его самое известное сочинение — эпический хорал «Литании». Французскую тему поддержат Хорал № 3 ля-минор великого Сезара Франка и очаровательная и эффектная «Парижская соната» французского композитора ХХ века Жюльена Бре.

Важную часть программы занимает музыка современных композиторов, которая прозвучит в Перми впервые: два произведения Аиды Исаковой, написанные на основе казахского фольклора, и фортепианный «Концертный дуэт» Серика Еркимбекова в транскрипции для органа.

«Летние вечера в Органном зале» продолжатся 12 июля вечером в формате «Орган +»: с программой «Влюблённый орган» выступит дуэт из Екатеринбурга — органистка Наталья Воронина и саксофонистка Тамара Парамонова. Прозвучат исключительно лёгкие, популярные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Бенедетто Марчелло, Кристофа Глюка, Жана Лангле, Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Дени Бедара, Ханса-Андре Штамма, а также популярная киномузыка Джеймса Хорнера, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини и Микаэла Таривердиева.

Особенность этого концерта в том, что он состоит из совсем коротких произведений, но о каждом из них можно написать диссертацию. Взять хотя бы знаменитую, исполненную божественного мелодизма хоральную фантазию Баха Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Взываю к тебе, Господи...): в обработке Эдуарда Артемьева она стала лейтмотивом фильма Андрея Тарковского «Солярис».

Все композиции в программе хорошо известны, но прозвучат как будто впервые благодаря талантливым переложениям: та же хоральная фантазия или, например, «Мелодия» из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей» никогда прежде не исполнялись на органе и саксофоне.

25 июля в программе летних музыкальных вечеров — джаз: в Перми впервые выступит Софи Окран, темнокожая певица с невероятным тембром и диапазоном голоса, которая ещё в 1990-е прославилась как солистка группы «Квартал». За время музыкальной карьеры Софи её мастерство совершенствовалось, и сегодня возможности певицы стали уникальными: ей доступны все музыкальные жанры и стили. В Перми Софи выступает с Трио Николая Кольцова (Москва). В программе «Soul Motion» — классические джазовые стандарты и оригинальные сочинения.

Завершает «Летние вечера в Органном зале» ещё один ансамблевый концерт. Снова орган с саксофоном, но на сей раз — трио: вместе с пермской органисткой Евгенией Камянской на сцену выйдут её коллега — органист из Петрозаводска Александр Новосёлов и пермский трубач и саксофонист Константин Березин.

Благодаря Пермской филармонии и её «Летним вечерам в Органном зале» меломаны получают редкую и драгоценную возможность прикасаться к музыке даже в межсезонье. Программы для этих концертов составляются особые — не слишком сложные, не слишком длинные, яркие и романтичные.

Все концерты начинаются в 19:00, билеты уже в продаже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться