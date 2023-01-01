Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония закрывает сезон …но не прерывает концертную деятельность Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония объявила программу летних концертных вечеров. По традиции, филармония в межсезонье не прекращает концертную деятельность: после того, как грандиозный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +) официально закроет 87-й концертный сезон, меломанам всё равно будет чем заняться по вечерам. Обычно в летние месяцы регулярно проходят органные концерты, однако в этом году серию концертов в Органном зале разнообразит джазовый вечер.

Всего в программе «Летние вечера в Органном зале» (6 +) четыре концерта.

Цикл откроется 25 июня программой Ларисы Латышовой и Евгении Камянской: перед зрителями выступят сразу две органистки, обе — лауреаты международных конкурсов. Лариса Латышова из Казахстана и пермячка Евгения Камянская исполнят музыкальные произведения от барокко до современности, и публика в Органном зале сможет увидеть и услышать такое редкое в концертной практике явление, как ансамблевая игра на органе в четыре руки.

Концерт откроется прелюдией и фугой до-минор Иоганна Себастьяна Баха — масштабной, насыщенной, полной многогранных музыкальных образов. Под звучание этой божественной музыки в 1997 году провожали в последний путь всеми любимую английскую принцессу Диану.

Музыка барокко продолжится ещё одним абсолютно культовым произведением: в транскрипции для органа прозвучит знаменитый «Канон в ре-мажоре» Иоганна Пахельбеля, написанный в оригинале для струнного ансамбля. Его мелодию узнают даже те, кто никогда не слышал имени немецкого композитора: «Канон» нередко можно услышать в художественных фильмах, компьютерных играх и рекламных роликах.

Концерт продолжится музыкой Жана Ариста Алена, прозвучит его самое известное сочинение — эпический хорал «Литании». Французскую тему поддержат Хорал № 3 ля-минор великого Сезара Франка и очаровательная и эффектная «Парижская соната» французского композитора ХХ века Жюльена Бре.

Важную часть программы занимает музыка современных композиторов, которая прозвучит в Перми впервые: два произведения Аиды Исаковой, написанные на основе казахского фольклора, и фортепианный «Концертный дуэт» Серика Еркимбекова в транскрипции для органа.

«Летние вечера в Органном зале» продолжатся 12 июля вечером в формате «Орган +»: с программой «Влюблённый орган» выступит дуэт из Екатеринбурга — органистка Наталья Воронина и саксофонистка Тамара Парамонова. Прозвучат исключительно лёгкие, популярные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Бенедетто Марчелло, Кристофа Глюка, Жана Лангле, Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Дени Бедара, Ханса-Андре Штамма, а также популярная киномузыка Джеймса Хорнера, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини и Микаэла Таривердиева.

Особенность этого концерта в том, что он состоит из совсем коротких произведений, но о каждом из них можно написать диссертацию. Взять хотя бы знаменитую, исполненную божественного мелодизма хоральную фантазию Баха Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Взываю к тебе, Господи...): в обработке Эдуарда Артемьева она стала лейтмотивом фильма Андрея Тарковского «Солярис».

Все композиции в программе хорошо известны, но прозвучат как будто впервые благодаря талантливым переложениям: та же хоральная фантазия или, например, «Мелодия» из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей» никогда прежде не исполнялись на органе и саксофоне.

25 июля в программе летних музыкальных вечеров — джаз: в Перми впервые выступит Софи Окран, темнокожая певица с невероятным тембром и диапазоном голоса, которая ещё в 1990-е прославилась как солистка группы «Квартал». За время музыкальной карьеры Софи её мастерство совершенствовалось, и сегодня возможности певицы стали уникальными: ей доступны все музыкальные жанры и стили. В Перми Софи выступает с Трио Николая Кольцова (Москва). В программе «Soul Motion» — классические джазовые стандарты и оригинальные сочинения.

Завершает «Летние вечера в Органном зале» ещё один ансамблевый концерт. Снова орган с саксофоном, но на сей раз — трио: вместе с пермской органисткой Евгенией Камянской на сцену выйдут её коллега — органист из Петрозаводска Александр Новосёлов и пермский трубач и саксофонист Константин Березин.

Благодаря Пермской филармонии и её «Летним вечерам в Органном зале» меломаны получают редкую и драгоценную возможность прикасаться к музыке даже в межсезонье. Программы для этих концертов составляются особые — не слишком сложные, не слишком длинные, яркие и романтичные.

Все концерты начинаются в 19:00, билеты уже в продаже.

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