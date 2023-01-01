Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили в первом матче за чемпионское звание Региональная гандбольная команда не смогла ничего противопоставить ЦСКА Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

В Перми состоялся​ первый финальный матч чемпионата России по​ гандболу за звание чемпиона Суперлиги. Встретились «Пермские медведи» и ЦСКА. Поединок завершился со​ счётом 35:28 в​ пользу столичного клуба.

Этот результат существенно усложнил подопечным Валентина Бузмакова борьбу за звание лучшей команды сезона.

Самым результативным игроком в​ составе победителей стал Алексей Фокин, который девять раз поразил ворота соперников.

Ответная встреча состоится 28​ мая в​ Москве.

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