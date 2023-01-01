Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» уступили в первом матче за чемпионское звание
Региональная гандбольная команда не смогла ничего противопоставить ЦСКА
В Перми состоялся первый финальный матч чемпионата России по гандболу за звание чемпиона Суперлиги. Встретились «Пермские медведи» и ЦСКА. Поединок завершился со счётом 35:28 в пользу столичного клуба.
Этот результат существенно усложнил подопечным Валентина Бузмакова борьбу за звание лучшей команды сезона.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Фокин, который девять раз поразил ворота соперников.
Ответная встреча состоится 28 мая в Москве.
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