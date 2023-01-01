Максим Артамонов В Пермь прибыла съёмочная группа «Поедем, поедим!» Команда проекта находится в Прикамье с пятидневной программой Поделиться Твитнуть

В Пермь приехала съёмочная группа проекта НТВ «Поедем, поедим!». Команда проекта во главе с ведущим, итальянским путешественником Федерико Арнальди, побывала в медицинском и СПА-центрах, в эко-домах и на набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Во время пятидневных съёмок программы телевизионщики побывали в Пермском театре оперы балета, где прошёл мастер-класс по оперному искусству, на предприятии сервисных роботов «Промобот», познакомилась с роботом Дуняшей и прогулялась по пермской набережной.

Кроме того, журналисты посетили кулинарный мастер-класс в кафе-кондитерской «Пермские сласти» и в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку». Особенно внимание гостей привлёк новый пермский проект «Кафе-парк «Дикоросы», открывшийся специально к юбилею Перми.

Эфир программы «Поедем, поедим!» состоится 2 сентября в 10:20 на телеканале НТВ. Съёмки были организованы при поддержке краевого минтуризма в рамках 300-летия города.

Это уже не первый визит Федерико Арнальди в Прикамье. Три года назад, в 2019-м, он побывал в Губахе на фестивале воздухоплавания в Кунгуре, а также в «Ретро гараже».

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