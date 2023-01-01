В Перми третьи сутки разыскивают 34-летнего мужчину, который вышел с работы и пропал
В Перми с 23 июня разыскивают пропавшего без вести 34-летнего жителя города Алексея Логинова. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
По информации волонтёров, мужчина ушёл с работы на ул. Свиязева в Индустриальном районе утром во вторник, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: плотное телосложение, волосы тёмно-русые, рост 180 см.
Был одет в тёмные джинсы, тёмно-серую кофту, светлую обувь. С собой у него был треугольной формы рюкзак коричневого цвета.
Кто что-либо знает о местонахождении Алексея Логинова, просят обращаться в полицию или к волонтёрам отряда.
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