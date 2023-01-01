Начальник дептранса Анатолий Путин лично проверил работу кондиционеров в автобусах Перми Почти каждый второй водитель нарушил правила использования климатических систем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 24 мая, начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин вместе с сотрудниками контрольно-ревизорской службы вышел в рейд по проверке работы климатических систем в салонах автобусов Перми.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего было проверено 12 машин, и в пяти из них кондиционеры не работали. По одному автобусу с нарушениями выявлено у перевозчиков ООО «Автомиг», ООО «РТ-Лайн», ПКГУП «Автовокзал», МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Дизель». В отношении перевозчиков были составлены акты.

При этом водители перевозчиков ПКГУП «Автовокзал» и ООО «РТ-Лайн» включили кондиционер по требованию проверяющих.

— Мы несколько раз столкнулись с ситуацией, что водитель включал кондиционер только при контролёрах. Конечно, так быть не должно, — завил Анатолий Путин. — Это также будет учтено при последующих проверках и подведении итогов работы перевозчиков в конце месяца.

Путин пообещал, что количество проверок работы кондиционеров в общественном транспорте будет увеличено.

Напомним, кондиционеры должны включаться водителем при среднесуточной температуре выше +20 градусов.

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