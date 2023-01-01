Елена Синица Возле бывшего аэропорта Бахаревка хотят построить складской комплекс Инвестиции оцениваются в 512 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: презентация Уралподшипник

ООО «Уралподшипник-Пермь» хочет построить автономные производственно-складские помещения в Индустриальном районе города. Проект представил директор компании Леонид Панченко на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

В планах компании построить складской комплекс вблизи территории бывшего аэропорта Бахаревка. Инвестиции оцениваются в 512 млн руб. За период с 2023 по 2026 годы компания хочет построить 10 тыс. кв. м складских помещений в формате light industrial (легкие ангары). Также в их планах открыть около 2 тыс.кв.м офисных площадей.

ООО «Уралподшипник-Пермь» для реализации проекта просит предоставить в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м.

По решению совета инвестпроекту присвоен статус приоритетного.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.