Максим Артамонов В Перми суд приговорил «телефонного мошенника» к 3,5 годам принудительных работ Он похитил у пенсионерки 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Кировский районный суд Перми вынес приговор 20-летнему жителю посёлка Сылва Пермского района. Его признали виновным в мошенничестве, совершённом в крупном размере, и в покушении на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Мужчина похитил 300 тыс. руб. За это его приговорили к 3,5 годам принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Как установил суд, молодой человек позвонил на номер сотового телефона пенсионерке и сообщил, что её родственница стала виновницей ДТП, в котором жертве аварии был причинён тяжкий вред здоровью. И чтобы «решить вопрос» с полицией и родственниками пострадавшей, нужно передать им необходимую сумму. Пенсионерка приготовила деньги, которые забрал у неё курьер. Таким же образом обвиняемый пытался обмануть ещё одну пенсионерку из Кировского района, действуя в составе группы лиц. Однако одного из злоумышленников задержали полицейские.

В итоге суд приговорил виновного к трём годам и шести месяцам принудительных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.



В отношении соучастника этого преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Он объявлен в розыск.

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